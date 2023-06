Brak lub błędny NIP na fakturze, brak akceptacji noty korygującej a prawo do odliczenia VAT

W sytuacji, gdy faktury nie zawierają jedynie numeru NIP/zawierają jedynie błędny numer NIP i jeżeli na podstawie posiadanych faktur jest możliwa identyfikacja podatnika jako nabywcy, to ma on prawo do odliczenia z tych faktur podatku naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, pomimo braku otrzymania potwierdzonych not korygujących.

Podatnik we wniosku o interpretację wyjaśnił, że jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą między innymi w zakresie sprzedaży detalicznej sprzętu telekomunikacyjnego dokonuje zakupów w sklepie internetowym. Nabyte telefony są przedmiotem dalszej odsprzedaży. Regulamin sklepu internetowego nie ogranicza możliwości zakupu jedynie dla konsumentów. Potwierdzeniem nabycia towarów jest faktura wystawiona na imię i nazwisko z adresem stałego miejsca prowadzenia działalności bez numeru NIP bądź faktura zawierająca dane podatnika z błędnym numerem NIP. Przedsiębiorca sporządza do błędnych danych noty korygujące, ale sprzedawca odmawia ich podpisania.

Wątpliwości przedsiębiorcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT pomimo braku akceptacji przez sprzedawcę not korygujących w zakresie uzupełnienia NIP-u nabywcy i korekty błędnego NIP-u nabywcy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Faktury są dokumentem o charakterze sformalizowanym. Zatem, co do zasady, faktury muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Oznacza to, że nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy sprzecznie z jej treścią wskazuje ona zdarzenie gospodarcze, które w ogóle nie zaistniało bądź zaistniało w innych rozmiarach albo między innymi podmiotami. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku.

Z powyższego wynika, że o prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują, tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur, w tym prawa do odliczenia podatku naliczonego, wyłącznie z powodu braków mających charakter tzw. wadliwości mniejszej wagi. Są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednakże same w sobie nie wpływają na przedmiot i podstawę opodatkowania.

Należy zauważyć, że chociaż faktura powinna zawierać dane dotyczące nabywcy wymienione w art. 106e ustawy, to jednak niewskazanie niektórych z tych informacji nie wyklucza możliwości jego identyfikacji na podstawie pozostałych danych zawartych na fakturze.

Brak NIP-u przy jednoczesnym prawidłowym wskazaniu pozostałych danych podmiotu będącego nabywcą jest wadą techniczną, niewyłączającą możliwości zweryfikowania dokonania zdarzenia gospodarczego i prawidłowego określenia nabywcy towaru, a jednocześnie pozostającą bez znaczenia dla wysokości zobowiązania podatkowego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury uzależnione jest od spełnienia warunków wynikających z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, a także od niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis art. 88 ustawy enumeratywnie określa listę przypadków, w których podatnik został pozbawiony prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, jednakże nie wymienia opisanej we wniosku nieprawidłowości (braku NIP nabywcy) jako przesłanki negatywnej powodującej utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego (w sytuacji, gdy faktura odzwierciedla prawdziwe zdarzenie gospodarcze).

Co istotne w rozpatrywanej sprawie, przedsiębiorca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nabyte telefony są przedmiotem dalszej odsprzedaży w prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług oraz faktury potwierdzają czynności faktycznie dokonane polegające na dostawie telefonów.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy faktury nie zawierają jedynie numeru NIP/zawierają jedynie błędny numer NIP i jeżeli na podstawie posiadanych faktur jest możliwa identyfikacja podatnika jako nabywcy, to ma on prawo do odliczenia z tych faktur podatku naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, pomimo braku otrzymania potwierdzonych not korygujących. Prawo to przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja indywidualna z 20 czerwca 2023 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.210.2023.2.JM - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

