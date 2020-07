Bony turystyczne – nowa ustawa już obowiązuje

W Dzienniku Ustaw opublikowano nową ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczenia w wysokości 500 zł na każde dziecko mają stanowić wsparcie zarówno dla polskich rodzin, jak i dla polskiej branży turystycznej. W przypadku niepełnosprawnych dzieci dostępne ma być także dodatkowe 500 zł.

„Bon będzie elektronicznym dokumentem, potwierdzającym prawo do wykorzystania określonej kwoty na pokrycie kosztów usług hotelarskich lub imprez turystycznych. Za pomocą bonu będzie możliwe dokonanie płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej udostępniona zostanie lista przedsiębiorstw turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które przyjmują płatności za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne za pomocą bonów. Przedsiębiorstwa i organizacje będą musiały rejestrować się w systemie teleinformatycznym, a za rozliczenia odpowiadać ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Bony będą dostępne poprzez system teleinformatyczny, a otrzymanie świadczenia stanie się możliwe po rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Co istotne, wartość bonów nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym PIT. Świadczenia te mają być też wolne od egzekucji i nie podlegać wliczaniu do dochodów uprawniających do różnych świadczeń i dodatków.

Zgodnie z nową ustawą, prawo do dokonywania płatności z wykorzystaniem bonów wygaśnie 31 marca 2022 r.

Zmiany wprowadza ustawa z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1262).

Nowe przepisy weszły w życie 18 lipca 2020 r.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

mp