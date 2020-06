Bon turystyczny zatwierdzony przez Sejm. Program ma kosztować 4 mld zł

Sejm przyjął projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczenie ma być przyznawane w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko, który będzie można przeznaczyć na sfinansowanie usług hotelarskich albo imprez turystycznych realizowanych na terenie Polski. Osoby wychowujące niepełnosprawne dzieci mają otrzymać dodatkowe świadczenia na poziomie 500 zł na każde dziecko.

Obecnie nad nową ustawą pracuje Senat. Aktualna wersja projektu opiera się na koncepcji, która nie zakłada współfinansowania bonów przez pracodawców.

– Początkowo bon miał być finansowany w części z budżetu państwa (90 proc.), a w części przez pracodawcę (10 proc.). Teraz źródłem jego finansowania będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Takie rozwiązanie pomoże branży turystycznej i nie zwiększy kosztów pracodawców związanych z zatrudnianiem pracowników oraz nie obciąży ich obowiązkiem ewidencjonowania i dystrybucji bonów. To dobra wiadomość, bo według pierwszej koncepcji firmy musiałyby dołożyć do programu aż 400 mln zł – komentuje doradca podatkowy i ekspert Konfederacji Lewiatan, Przemysław Pruszyński.

Bony turystyczne mają trafić do polskich rodzin. Świadczenia wyniosą po 500 zł na każde dziecko na wakacje lub ferie w Polsce. W przypadku niepełnosprawnych dzieci przewidziano dodatkowe 500 zł. Co istotne, z bonów można będzie skorzystać do marca 2022 r. Cały program ma kosztować budżet państwa ok. 4 mld zł.

Wprowadzenie zmian przewiduje prezydencki projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Aktualnie nad projektem pracuje Senat.

Ustawa ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z aktualną wersją projektu można się zapoznać tutaj.

mp