Bon senioralny coraz bliżej

Interpelacja nr 2525 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie bonu opiekuńczego

Szanowna Pani Minister,

zgodnie z 39. konkretem zaprezentowanym przez premiera Donalda Tuska w programie „100 konkretów na 100 dni” znalazła się obietnica wprowadzenia bonu opiekuńczego w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia dla aktywnych zawodowo opiekunów.

W związku z powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

Na czym będzie polegało? Jak definiujecie Państwo „aktywnych zawodowo opiekunów”? Proszę wskazać podstawę prawną.

Posłanka Anna Kwiecień

9 kwietnia 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 2525 w sprawie bonu opiekuńczego

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 2525 z 24 kwietnia 2024 r. Posłanki na Sejm RP, Pani Anna Kwiecień w sprawie bonu opiekuńczego (obecnie: bonu senioralnego), przedstawiam stosowne informacje.

22 marca br. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o bonie senioralnym. Rozwiązanie skierowane będzie do seniorów w wieku 75 lat i więcej, i ich pracujących zstępnych. W ramach bonu, osoba starsza będzie mogła otrzymać usługi o charakterze opiekuńczym, świadczone w miejscu jej zamieszkania.

Planuje się, że wniosek o przyznanie bonu senioralnego będzie składany do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby starszej. Przewiduje się, że elementem wniosku będzie kwestionariusz pozwalający na ocenę poziomu niezaspokojonych potrzeb, który będzie podstawą określenia rodzaju i intensywności wsparcia. Gmina będzie mogła przeprowadzić weryfikację złożonego wniosku w środowisku osoby na rzecz której został on złożony, w celu potwierdzenia informacji dotyczącej zakresu jej niezaspokojonych potrzeb.

Projektowane rozwiązanie będzie nakierowane na osoby aktywne zawodowo, które w związku z wykonywaną pracą nie mogą zapewnić wsparcia bliskiej osobie starszej w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego. Jednocześnie bon senioralny zapewnieni wsparcie osobom w wieku 75 lat i więcej, którzy doświadczają niezaspokojonych potrzeb w realizacji czynności dnia codziennego.

Przewidywane jest wprowadzenie kryteriów dochodowych zarówno dla osób składających wniosek (najczęściej dzieci osoby starszej), jak i samej osoby starszej. Planowane jest, że kryteria te pozwolą na dostęp do wsparcia tym osobom i rodzinom, które uzyskują dochody z pracy (lub dochody z emerytury lub renty w przypadku osoby starszej) na poziomie wyższym niż kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

Zakłada się, że projektowana regulacja przyczyni się do utrzymania aktywności zawodowej osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny względem swoich rodziców oraz lepszego godzenia ich ról zawodowych i rodzinnych. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia obciążeń finansowych związanych z zakupem usług opiekuńczych na rynku prywatnym.

Ponadto, wprowadzenie bonu senioralnego stworzy możliwość powrotu na rynek pracy nieformalnych opiekunów (w tym opiekunów rodzinnych), których praca opiekuńcza mogłaby być zastąpiona przez osoby udzielające świadczeń w ramach bonu senioralnego. Zakłada się, że bon senioralny będzie stymulował rozwój rynku usług opiekuńczych w Polsce i przyczyni się do zwiększenia dostępu wszystkich zainteresowanych do tego typu wsparcia.

Minister ds. polityki senioralnej

Marzena Okła-Drewnowicz

Warszawa, 15 maja 2024 r.

źródło: sejm.gov.pl