Biznes obawia się zdecydowanej podwyżki opłat za wydanie interpretacji

Szykowane przez resort finansów zmiany w Ordynacji podatkowej pogorszą sytuację przedsiębiorców wnioskujących o wydanie interpretacji podatkowych – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Biznes wskazuje, że w efekcie projektowanej nowelizacji np. opłata za wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego dla dużych firm wzrosłaby aż 70-krotnie.

W projekcie zmian w Ordynacji podatkowej resort finansów zaproponował m.in. zmiany dotyczące interpretacji podatkowych. Jak oceniają eksperci, wśród pozytywnych i neutralnych zmian są też takie, które pogorszyłyby sytuację podatników.

Kontrowersje budzi przede wszystkim planowana podwyżka opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. Obecnie opłata wynosi 40 zł, a po zmianach miałaby zależeć głównie od wielkości firmy i wynosić 400 zł (każdy przedsiębiorca zadający pytanie ws. działalności gospodarczej), 1400 zł (średnie przedsiębiorstwo) lub 2800 zł (duże przedsiębiorstwo). Szykowany mechanizm pozwoli też na coroczne podnoszenie opłat w oparciu o wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

– Tak drastyczne podniesienie opłat za wydanie interpretacji indywidualnej ograniczy dostępność interpretacji, a tym samym ograniczy pewność prawną i możliwość potwierdzenia prawidłowego stosowania przepisów. Wadliwe jest uzasadnienie różnicowania opłaty za wniosek o wydanie interpretacji od właściwości urzędu skarbowego, czyli co do zasady od wysokości uzyskiwanych przez podatnika przychodów, ponieważ to, że firma osiąga duże przychody, niekoniecznie musi oznaczać, że jest w dobrej kondycji finansowej – komentuje doradca podatkowy i ekspert Konfederacji Lewiatan, Przemysław Pruszyński.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 13 czerwca 2023 r.) o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp