Biznes krytykuje nowy obowiązek informowania o zamiarach ws. zatrudnienia

Pracodawca ma zostać zobowiązany do informowania pracowników o swoich zamiarach związanych z zatrudnieniem już na etapie nawiązywania stosunku pracy. Nowy obowiązek przewidziano w dużym projekcie nowelizacji Kodeksu pracy. Środowisko pracodawców twierdzi, że taki wymóg jest niepotrzebny i będzie powodować komplikacje. Zmiany mają wejść w życie z początkiem sierpnia br.

W ramach nowelizacji polski Kodeks pracy ma zostać dostosowany do unijnych regulacji dotyczących urlopów. W projekcie zaproponowano m.in. nowy wymóg informowania pracowników o zamiarach związanych z zatrudnieniem. Obowiązek ma dotyczyć etapu nawiązywania stosunku pracy.

– Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby pracodawca już przy zawieraniu umowy na okres próbny wiedział, czy przedłuży zatrudnienie z pracownikiem, a nawet na podstawie jakiej umowy to zrobi – jeżeli umowy na czas określony, to oczywiście ma określić na jak długo. Ponadto pracodawca nie tylko musi wiedzieć, ale też i informować pracownika o liczbie szkoleń, które przewidział w danym roku kalendarzowym. Szkoda, że do projektu nowelizacji nie została dołączona szklana kula, która ułatwiłaby pracodawcom realizację nakładanych na nich obowiązków informacyjnych – komentuje ekspert Pracodawców RP, Katarzyna Siemienkiewicz.

Jak przekonują Pracodawcy RP, nowy obowiązek informacyjny jest zbyt daleko idącym pomysłem, bo już sama kategoria zamiaru nie została zdefiniowana w projekcie nowelizacji.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 4 lutego 2022 r.) o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp