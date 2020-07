Biznes czeka na estoński CIT, ale ma też pewne wątpliwości

Formuła tzw. estońskiego CIT-u, który ma zostać wprowadzony w Polsce w 2021 r., może stanowić realne wsparcie dla rozwoju inwestycji – twierdzą przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w ankiecie przeprowadzonej przez Pracodawców RP. Biznes pozytywnie ocenia zapowiedź zmian w CIT, ale jednocześnie wskazuje, że nowe regulacje powinny być starannie przygotowane.

W Estonii formuła działa w taki sposób, że dochód jest opodatkowany dopiero w momencie jego realizacji, czyli np. w chwili wypłacenia dywidendy. Zgodnie z zapowiedziami polskiego rządu, model funkcjonujący nad Wisłą ma być jednak nieco inny. Rozwiązanie będzie dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom o przychodach do 50 mln zł rocznie, prowadzącym działalność w formie spółek kapitałowych.

Zakłada się, że estoński CIT obejmie spółki, które: – nie posiadają udziałów w innych podmiotach; – zatrudniają co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców; – uzyskują przychody pasywne nieprzewyższające przychodów z działalności operacyjnej; – wykazują nakłady inwestycyjne w odpowiedniej wysokości (7,5 proc. w skali roku).

– Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie, co niewątpliwie ogranicza dostęp do tego rozwiązania, a przez to może spowodować, że nie będzie ono skuteczne. Z przeprowadzanej przez nas wśród firm członkowskich ankiety wynika jednak, że i tak przedsiębiorcy na zapowiedzi MF patrzą przychylnym okiem. Powodem są wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W takiej sytuacji każda okazja do poprawy płynności finansowej jest cenna – komentuje ekspert podatkowy Pracodawców RP, Łukasz Czucharski.

Zaproponowany przez Ministerstwo Finansów model estońskiego CIT-u pozytywnie oceniło aż 76 proc. ankietowanych, którzy wskazali, że może on realnie wpłynąć na rozwój inwestycji i dynamizację przedsiębiorczości. Jak uważa jednocześnie 48 proc. badanych firm, takie rozwiązanie będzie odpowiednim instrumentem pobudzania inwestycji w czasie koronawirusowego kryzysu.

mp