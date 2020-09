Bezrobocie nadal niskie, zasiłki w górę

W lipcu br. stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3,2 proc. – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Zgodnie z unijną metodologią, niższy wskaźnik w Unii Europejskiej odnotowano tylko w Czechach. Jednocześnie z początkiem bieżącego miesiąca wzrosły zasiłki dla bezrobotnych. W pierwszych 90 dniach będzie to 1200 zł, a w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku świadczenie wyniesie 942,3 zł.

Jak wynika z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego, w lipcu 2020 r. stopa bezrobocia w UE wyniosła 7,2 proc., co oznacza wzrost o 0,5 pkt proc. rok do roku. Polska należy do krajów z najmniejszym odsetkiem bezrobotnych – wskaźnik wyniósł w lipcu 3,2 proc. i nie zmienił się względem analogicznego okresu czasu rok wcześniej. Lepszym wynikiem (2,7 proc.) mogą pochwalić się obecnie tylko Czechy.

– Kolejny raz mamy potwierdzenie tego, że tarcza antykryzysowa i nasze zdecydowane działania ukierunkowane na ochronę miejsc pracy przyczyniły się do tego, że nie notujemy znacznego wzrostu stopy bezrobocia. Przed nami jeszcze długa droga, do tego, by wrócić do normalności, ale dzisiejsze dane pokazują, że sytuacja na rynku pracy w Polsce stabilizuje się – wskazuje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Od 1 września br. wzrósł zasiłek dla bezrobotnych. Wyższe zasiłki otrzymać mają wszyscy bezrobotni. W pierwszych 90 dniach będzie to 1200 zł (obecnie – 881,3 zł), a w pozostałym okresie czasu, gdy dana osoba posiada prawo do zasiłku, stawka wynosić ma 942,3 zł (obecnie – 692 zł).

– Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni – nie tylko nowo rejestrujący się, ale też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek – zaznacza Maląg.

mp