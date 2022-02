Będzie nowe zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Polskie prawo pracy będzie przewidywać możliwość zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Z takiej opcji pracownik będzie mógł skorzystać w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku, a za ten czas zachowa prawo do 50 proc. wynagrodzenia. Odpowiednie zmiany w Kodeksie pracy, które są związane z unijną dyrektywą, zostaną wprowadzone 1 sierpnia br.

Obecnie w Kodeksie pracy nie funkcjonuje zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. Przepisy określają jednak przyczyny usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, a w praktyce pracodawca może usprawiedliwić pracownikowi jego nieobecność w pracy i uznać ją za płatną lub nie. Dostępne jest także zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych, które musi być potem odpracowane.

W projekcie nowelizacji przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowano wprowadzenie nowego zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Chodzi o sytuacje, gdy niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

Takie zwolnienie przysługiwać będzie w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do 50 proc. wynagrodzenia za ten czas. Co istotne, wynagrodzenie to ma być obliczane analogicznie do wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do Kodeksu pracy poprzez dodanie art. 1481.

„Pracodawca będzie obowiązany udzielić tego zwolnienia na żądanie i w terminie wskazanym przez pracownika, zgłoszone najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. Wymiar zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika; niepełna godzina zwolnienia od pracy będzie zaokrąglana w górę do pełnej godziny” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 4 lutego 2022 r.) o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

