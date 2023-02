Będzie nowa ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Resort rozwoju i technologii skierował do konsultacji projekt nowej ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Ustawa ma wprowadzić program Pierwsze Mieszkanie, w ramach którego ustanowione zostaną instrumenty finansowe dla osób gotowych na zakup pierwszego mieszkania oraz planujących zrobić to w trakcie kilku kolejnych lat.

– Chcemy zadbać o to, żeby mieszkanie był w stanie kupić każdy polski obywatel. Dlatego pracujemy nad programem Pierwsze Mieszkanie, które ma pomóc w zakupie pierwszego M, osobom, które jeszcze go nie mają – zapowiada szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

W ramach nowego programu przewidziano tzw. bezpieczny kredyt na 2 proc. W praktyce taki kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu czy też spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W odniesieniu do małżeństw lub rodziców przynajmniej jednego wspólnego dziecka warunek dotyczący wieku będzie musiała spełnić co najmniej jedna osoba.

Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, kredyt będzie można udzielić do wysokości maksymalnie 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw i rodziców limit wyniesie 600 tys. zł. W praktyce program Pierwsze Mieszkanie zaoferuje tutaj dopłatę do rat kredytu, która stanowić ma różnicę między stopą ustaloną w oparciu o średnie (pomniejszone o marżę) oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących i oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.

Drugą nowością będzie specjalne konto oszczędnościowe, w ramach którego dana osoba zobowiąże się do systematycznego oszczędzania przez okres 3-10 lat. Wpłaty miesięczne mają wynosić 0,5-2 tys. zł, przy wymogu minimum 11 wpłat w trakcie roku (każda na minimum 500 zł).

Oszczędzający będą mogli liczyć na premię mieszkaniową od państwa. Co roku naliczana ma być premia równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (stosowany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego). Oszczędności te będą przy tym dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, a odsetki nie będą podlegać podatkowi Belki. Korzyści te będą możliwe do realizacji jedynie w sytuacji wypłaty środków na zakup pierwszego mieszkania.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 31 stycznia 2023 r.) o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2023 r.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp