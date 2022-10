Będzie nowa ustawa o aktywności zawodowej. Rząd szykuje istotne zmiany

W ramach oddzielenia statusu bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego wprowadzone zostanie ubezpieczenie zdrowotne dla osoby niemającej innego tytułu do tego ubezpieczenia – wynika z projektu nowej ustawy o aktywności zawodowej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało też kilka innych istotnych zmian, w tym też np. zniesienie właściwości urzędu pracy ze względu na miejsce stałego lub czasowego zameldowania.

„Wejście w życie przepisów ustawy o aktywności zawodowej będzie realizacją części kamienia milowego nr A51G dla reformy pn. A4.1 Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy, zapisanej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Przedmiotem ww. reformy zaplanowanej w KPO jest kompleksowa modernizacja instytucji polskiego rynku pracy, poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W pakiecie proponowanych zmian znalazło się m.in. wprowadzenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby niemającej innego tytułu do tego ubezpieczenia. W praktyce ma to pozwolić na uzyskanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych przez osoby nieaktywne zawodowo i niezarejestrowane w urzędach pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma udostępnić wniosek o uzyskanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych, a sam wniosek można będzie złożyć poprzez system PUE ZUS. Takie rozwiązanie ma skutkować tym, że klientami urzędów pracy będą osoby rzeczywiście zainteresowane podjęciem pracy.

Projekt przewiduje także zniesienie właściwości urzędu pracy ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Projektodawcy zakładają powiązanie bezrobotnego z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, co ma ułatwić kontakty bezrobotnych z urzędami.

W pakiecie propozycji znalazły się również nowe instrumenty dla rodzin oraz kobiet powracających na rynek pracy. Chodzi np. o pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w formach pomocy m.in. dla bezrobotnych członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Zmiany będą dotyczyć też zasiłku dla bezrobotnych. Podwyższona zostanie kwota wynagrodzenia, jaką bezrobotny musi uzyskać za pracę, aby nabyć prawo do zasiłku.

„Obecnie jest to wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Po zmianach będzie to już tylko połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego również będzie istniał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Bez zmian pozostawiono warunki konieczne do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych” – tłumaczą projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 29 września 2022 r.) o aktywności zawodowej.

Nowa ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp