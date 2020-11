Będzie nowa tarcza finansowa PFR 2.0

Rząd uruchamia tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0. W ramach nowego etapu na wsparcie dla mikro-, małych, średnich i dużych firm trafić ma 35 mld zł. Zgodnie z czwartkową zapowiedzią rządu, system pomocy będzie skierowany bezpośrednio do przedsiębiorstw z niemal 40 branż.

W ramach pierwszej tarczy finansowej, uruchomionej w odpowiedzi na kryzys związany z pandemią koronawirusa, wsparcie objęło łącznie 347 tys. przedsiębiorstw, do których trafiło przeszło 60 mld zł.

– Dziś wdrażamy tarczę 2.0. Patrzymy na branże, które zostały najbardziej dotknięte. Jest ich w sumie ok. 40. Mamy dla nich nową tarczę branżową, która będzie kluczowa. To co najmniej 35 mld zł dla małych firm, MŚP oraz dla dużych firm – mówi szef rządu, Mateusz Morawiecki.

Na największe wsparcie liczyć będą mogły duże firmy – w ich przypadku przewidziano pomoc w łącznej wysokości ok. 25 mld zł. Cały system ma być zbliżony do tarczy funkcjonującej przy pierwszej fali pandemii, ale będą też pewne zmiany dotyczące szczegółowych warunków, itp.

Aktualny plan zakłada, że pomoc będzie dostępna dla przedsiębiorstw z 38 branż, ale lista może ulec jeszcze zmianom. Wstępna lista branż obejmuje m.in. działalność związaną z transportem pasażerskim, sprzedażą detaliczną, noclegami i kwaterunkiem, gastronomią, turystyką, obiektami sportowymi i kulturalnymi, a także niektórymi formami edukacji.

Wnioski będzie można składać w okresie od stycznia do lutego lub marca 2021 r. Przed uruchomieniem pomocy rząd będzie musiał jeszcze uzyskać zgodę Komisji Europejskiej.

mp