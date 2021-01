Banki podnoszą opłaty, a UOKiK przypomina o podstawowym rachunku płatniczym

Banki coraz częściej podnoszą opłaty związane z prowadzeniem rachunków czy też przelewami – informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W takich przypadkach bank powinien poinformować klientów o podwyżce. Jak wskazuje UOKiK, klienci niekorzystający aktywnie z kont bankowych mogą rozważyć skorzystanie z tzw. podstawowego rachunku płatniczego.

– Obserwujemy, że banki podnoszą opłaty związane z prowadzeniem rachunku czy dokonywaniem przelewów. Zachęcam konsumentów, aby sprawdzili aktualne stawki za czynności bankowe. Seniorzy, którzy opłacają rachunki w okienku, powinni zwrócić uwagę, czy nie płacą za to więcej. Do czujności zachęcam również osoby, które robią przelewy przez internet. Jeżeli stawki wzrosły, warto rozważyć zmianę rachunku bankowego, a jeśli posiadamy rachunki w kilku bankach – ograniczenie ich liczby – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda zmiana wysokości opłat/prowizji musi być przedstawiona klientowi banku na trwałym nośniku, czyli np. w formie zwykłego listu, wiadomości e-mail czy też bezpośrednio w systemie bankowości elektronicznej, jeśli system ten spełnia ustawowe warunki. Co istotne, przynajmniej raz w roku bank musi poinformować swoich klientów o wysokości pobieranych opłat.

Jak zaznacza UOKiK, osoby niekorzystające aktywnie z kont bankowych, mogą rozważyć skorzystanie z formuły podstawowego rachunku płatniczego (PRP). Od sierpnia 2018 r. każdy bank i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa musi mieć w swojej ofercie tego rodzaju rachunek. Co istotne, założenie i prowadzenie PRP jest bezpłatne, a – do pewnych limitów – instytucja finansowa nie pobiera opłat za podstawowe usługi.

- Podstawowy rachunek płatniczy to dobra propozycja szczególnie dla seniorów oraz osób o niewielkich dochodach. Kilka czy kilkanaście złotych comiesięcznej opłaty za prowadzenie konta to dla nich spory wydatek, a z rachunku korzystają do zrobienia kilku przelewów czy wypłaty pieniędzy z bankomatu. Zgodnie z polskim i unijnym prawem banki i SKOK-i mają obowiązek udostępnić konsumentom taką możliwość bezpłatnie. Cały czas monitorujemy sytuację na rynku i jeśli pojawią się nieprawidłowości, to podejmę stosowne działania, aby zabezpieczyć prawa i interesy konsumentów – tłumaczy Chróstny.

