Badanie trzeźwości pracowników. Pracodawcy otrzymają nowe uprawnienia

Pracodawcy mają otrzymać nowe możliwości badania trzeźwości swoich pracowników. Odpowiednie zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przygotowano w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Jak ocenia środowisko biznesowe, zmiany są zgodne z postulatami pracodawców, ale jednocześnie niektóre przepisy szczegółowe budzą pewne wątpliwości.

Aktualnie w Polsce pracodawcy nie mają uprawnień do samodzielnego i wyrywkowego badania trzeźwości pracowników. Przedsiębiorcy nie mogą też prowadzić kontroli w kontekście innych substancji o podobnym charakterze. W praktyce najczęściej pracodawca w tego rodzaju sytuacji po prostu wzywa policję.

Zgodnie z projektem nowych przepisów, pracodawcy otrzymają odpowiednie uprawnienia do samodzielnego i wyrywkowego przeprowadzania kontroli.

– Duża część przedsiębiorców, mając na uwadze prace wymagające sprawności psychofizycznej, oczekuje prawa do niedopuszczania do pracy osób, u których stwierdzono obecność alkoholu, według zasady „zero tolerancji". W takim przypadku wystarczające do odsunięcia od pracy powinno być stwierdzenie jakiejkolwiek obecności alkoholu we krwi, co wynikałoby z przepisów wewnątrzzakładowych. Pracodawca powinien mieć możliwość stwierdzenia stężenia alkoholu/środków, a nie tylko ich obecności – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Monika Fedorczuk.

Środowisko biznesowe postuluje również określenie innego sposobu przechowywania informacji nt. spożycia alkoholu niż akta osobowe. Jak twierdzi Fedorczuk, zbędnym formalizmem byłoby także przekazywanie pracownikowi w pisemnej formie informacji o badaniu trzeźwości.

– W zupełności wystarczy forma elektroniczna. Istotą jest to, by pracownikowi zasady te zostały przekazane w taki sposób, by mógł się z nimi zapoznać. Pracodawca powinien mieć możliwość elastycznego podejścia do obowiązku informacyjnego, zwłaszcza wówczas gdy zatrudnia kilka tysięcy pracowników a jego działalność ma charakter rozproszony – dodaje ekspert.

mp