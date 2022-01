Aplikacja e-Deklaracje Desktop od 2022 r. nie jest już dostępna

Aplikacja e-Deklaracje Desktop dostępna była jedynie do końca 2021 r. – przypomina Ministerstwo Finansów. Użytkownicy mogą jeszcze zapisywać jako pliki PDF deklaracje wysłane dotychczas przez tą aplikację. Jednocześnie po 1 stycznia wciąż można będzie wysyłać formularze interaktywne (z wykorzystaniem wtyczki) poprzez bramkę e-Deklaracje.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 31 grudnia 2021 r. resort finansów przestał udostępniać aplikację e-Deklaracje Desktop.

Co ważne, jeśli dany użytkownik chce mieć dostęp do wysłanych przez aplikację deklaracji, to może jeszcze zapisać je jako pliki PDF. W praktyce możliwe jest zapisanie i/lub wydrukowanie deklaracji oraz urzędowych potwierdzeń odbioru (UPO).

„Aby to zrobić, należy skorzystać z paska narzędzi Adobe Readera, który jest dostępny nad otwartym formularzem (po kliknięciu ikony dyskietki otworzy się okno z pytaniem o miejsce zapisania pliku, a po kliknięciu ikony drukarki – okno parametrów wydruku)” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Jak tłumaczy resort finansów, deklaracje złożone w poprzednich latach mogą okazać się niezbędne w przypadku składania zeznań lub deklaracji drogą elektroniczną – zarówno za pośrednictwem usługi Twój e-PIT (dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym), formularzy interaktywnych, jak i formularzy online. Podobnie może być w razie konieczności sprawdzenia poprawności danych i przy ewentualnym składaniu korekt deklaracji.

„Zmiany nie dotyczą formularzy interaktywnych wysyłanych przez bramkę e-Deklaracje. Oznacza to, że formularze interaktywne będą nadal udostępniane i będzie je można wysyłać z wykorzystaniem wtyczki (plug-in)” – zaznacza Ministerstwo Finansów.

mp