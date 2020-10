5 powodów, dla których księgowość w chmurze zmieni Twój biznes i życie na lepsze

Unikasz powielania danych w wielu wersjach, a tworzenie kopii zapasowej jest zawsze automatyczne Koniec z pilnowaniem kolejnych wersji programu.

Koniec z czasochłonnymi aktualizacjami tradycyjnego oprogramowania księgowego. Nigdy więcej gigantycznych plików z danymi obciążającymi Twój system. Nie będą Ci potrzebne dodatkowe kopie zapasowe. 360 Księgowość to potężne narzędzie księgowe działające w chmurze, które znacząco ułatwia prowadzenie księgowości.

Masz dostęp do danych w czasie rzeczywistym

Nawet gdy pracujesz w 360 Księgowość, Twój księgowy lub współpracownik może niezależnie od Ciebie również pracować w programie. Pozwala to na interakcję w czasie rzeczywistym oraz ewentualne udzielenie Ci pomocy w razie jakichkolwiek pytań dotyczących wprowadzania lub odczytywania danych finansowych. Usprawnia to komunikację z Twoim księgowym, który jest przecież Twoim zaufanym doradcą.

Jako właściciel firmy podejmujesz lepsze decyzje

Tradycyjne oprogramowanie wymaga ręcznego prowadzenia księgowości, co może stawiać firmę w niekorzystnym położeniu. Twoje dane księgowe mogą nie odzwierciedlać w pełni bieżącej sytuacji finansowej, mogą pozostawać w tyle za rzeczywistością. Nowoczesna firma potrzebuje aktualnych informacji tu i teraz. Jak inaczej możesz podejmować skuteczne decyzje biznesowe? W 360 Księgowość masz zawsze dostęp do wszystkich swoich danych księgowych z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu, wystarczy dostęp do internetu – to całkowita swoboda w działaniu.

Program zapewnia mobilność, elastyczność i lepszy styl życia

Możesz śledzić bieżące salda należności i zobowiązań oraz analizować sytuację finansową firmy z dowolnego miejsca o każdej porze dnia i nocy, siedem dni w tygodniu, o ile tylko masz dostęp do internetu. Obecnie możesz prowadzić swoją firmę z iPada, tabletu lub smartfona, ponieważ większość systemów księgowych w chmurze posiada aplikacje umożliwiające pobranie na urządzenie mobilne. Przekłada się to na bardziej elastyczny styl prowadzenia firmy. Możesz mieć pewność co do finansów, nawet jeśli nie jesteś fizycznie obecny w swojej firmie.

Twoje dane są u nas bezpieczne

Przechowywanie jednej kopii danych nigdy nie jest dobrym pomysłem. Klienci, którzy mają tylko jedną kopię swoich kont, sporo ryzykują. Dane przechowywane wyłącznie w jednym miejscu mogą być narażone na rozmaite niebezpieczeństwa, takie jak kradzież, pożar, powódź czy klęska żywiołowa. Wybierając 360 Księgowość, dane przechowujesz w chmurze o stopniu zabezpieczeń na poziomie bankowym.

Nie czekaj dłużej – zamów oprogramowanie 360 Księgowość już teraz.

Przenieś się do chmury. Czy kiedykolwiek pomyślałbyś, że oprogramowanie księgowe może być aż tak dobre?