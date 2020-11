400 tys. płatników otrzyma informacje o zaległościach składkowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformuje w sumie blisko 400 tys. płatników składek o ich zaległościach składkowych. Informacje są przekazywane poprzez konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jak wskazuje ZUS, poszczególne informacje przygotowano według stanu na koniec października br., a spłata zaległości do końca obecnego miesiąca pozwoli na uniknięcie egzekucji.

Informacje o zaległościach składkowych otrzyma łącznie niemal 400 tys. płatników. Jednocześnie ZUS przypomina w tych przypadkach o obowiązku terminowego opłacania należnych składkach i możliwościach skorzystania z ulgi w spłacie należności w sytuacji przejściowych problemów finansowych.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, niewielkie kwoty zaległości można spłacić razem z bieżącymi składkami. Z kolei w przypadku długów o większej wysokości płatnicy mogą wnioskować o spłatę ratalną. Co ważne, jeżeli dana zaległość zostanie spłacona do końca listopada br. lub złożony zostanie wniosek o raty i podpisana będzie odpowiednia umowa, to nie powinno dojść do egzekucji.

„Informacja została przygotowana według stanu na 31 października. Podaliśmy w niej należne składki, które powinny zostać opłacone do 30 listopada 2020 r. Do podanej kwoty składek trzeba doliczyć odsetki za zwłokę” – tłumaczy ZUS.

Wysokość należnych odsetek za zwłokę można obliczyć z wykorzystaniem specjalnego kalkulatora odsetkowego, który jest dostępny na stronie internetowej ZUS-u.

Kalkulator odsetkowy dla płatników składek można znaleźć tutaj.

mp