1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry start”. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka – niezależnie od dochodów. – Wnioski, podobnie jak w poprzednich latach, można szybko i łatwo złożyć online. Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii, gorąco do tego zachęcam – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Początek roku szkolnego i zakup wyprawki szkolnej, szczególnie dla większej liczby dzieci, to zawsze spory wydatek i obciążenie dla domowego budżetu. Uruchomiony w 2018 r. program „Dobry start” powstał po to, by wspierać rodziców w tym czasie i wyrównywać szanse edukacyjne dzieci.

– Już za 2 tygodnie, 1 lipca, rusza nabór wniosków o świadczenie w ramach programu „Dobry start”. To kolejny po „Rodzinie 500+” program tworzący kompleksową i długofalową politykę rodzinną naszego rządu – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia. Wysokość dochodów nie ma tu znaczenia. Co ważne, od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.

Wsparcie dla 4,5 mln uczniów

W 2019 r. wsparciem z programu „Dobry start” objętych było 4,5 mln uczniów. Na świadczenia w ramach programu od początku jego funkcjonowania przeznaczono już 2,67mld zł, z czego 1,35 mld zł w 2019 r.

– W tym roku na realizację programu „Dobry start” zabezpieczyliśmy w budżecie państwa kwotę 1,42 mld zł – wylicza minister Marlena Maląg.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać zarówno drogą tradycyjną (np. drogą pocztową) – od 1 sierpnia, jak i szybko i wygodnie drogą elektroniczną – już od 1 lipca.

– Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii koronawirusa, zachęcam do korzystania z drogi elektronicznej, która jest naprawdę łatwa i dużo szybsza. To m.in. bankowość elektroniczna, portal Emp@tia, a także Platforma Usług Elektronicznych ZUS – wskazuje szefowa resortu rodziny. Nabór wniosków potrwa do końca listopada.

Lista banków uczestniczących w programie:

Alior Bank S.A.

PKO Bank Polski S.A./Inteligo

Bank Pocztowy S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Getin Noble Bank S.A.

ING Bank Śląski S.A.

mBank S.A.

Bank Millennium S.A.

Nest Bank S.A.

Bank Pekao S.A.

SGB-Bank S.A.

Więcej o programie "Dobry start"

źródło: www.gov.pl