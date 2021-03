14. emerytura już w listopadzie. Świadczenia trafią do ponad 9 mln osób

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę o wypłacie tzw. 14 emerytury. Dodatkowe świadczenia trafią w sumie do ponad 9 mln seniorów, a w większości przypadków pieniądze zostaną wypłacone w listopadzie br. Koszty czternastek wyniosą w tym roku łącznie ok. 11,4 mld zł.

Zgodnie z planem, 14. emerytura ma być wypłacona razem z listopadowymi świadczeniami. Czternastka wyniesie w 2021 r. dokładnie 1250,88 zł brutto, czyli będzie na poziomie najniższej emerytury.

Podpisana przez prezydenta ustawa zakłada, że świadczenia otrzyma w sumie ponad 9 mln osób. Co do zasady 14. emerytura w standardowej wysokości trafi do osób, których świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto. W przypadku przekroczenia tego progu stosowany będzie mechanizm „złotówka za złotówkę” – w efekcie czternastka zostanie odpowiednio pomniejszona o kwotę przekroczenia progu.

– To sprawiedliwe rozwiązanie, które pozwoli uniknąć sytuacji, gdy przekroczenie kryterium o kilka złotych wiązałoby się z pozbawieniem prawa do świadczenia – ocenia szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

W założeniu dodatkowe świadczenia trafią do emerytów i rencistów w listopadzie, ale osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne dostaną pieniądze w grudniu br. W przypadku rolników pobierających okresowo (co kwartał) świadczenia z ubezpieczenia społecznego do wypłaty dojdzie natomiast w styczniu 2022 r.

Nowe świadczenie znajdzie zastosowanie względem: – emerytur i rent w systemie powszechnym; – rolników; – służb mundurowych; – emerytur pomostowych; – świadczeń i zasiłków przedemerytalnych; – rent socjalnych; – nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych; – rodzicielskich świadczeń uzupełniających; – rent inwalidów wojennych i wojskowych. Każda osoba będzie mogła otrzymać dodatkowe świadczenie tylko raz.

Zmiany wprowadza ustawa z 21 stycznia 2021 roku o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Ustawa została 8 marca br. podpisana przez prezydenta.

mp