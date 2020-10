[Szkolenie on-line] Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych

W konsekwencji implementacji prawa unijnego do polskiego systemu prawnego wprowadzono obowiązek raportowania schematów podatkowych. Obowiązek ten został nałożony na szeroki krąg podmiotów - nie tylko na doradców podatkowych i finansowych, tworzących rozwiązania optymalizacyjne dla podatników, ale również na podatników, korzystających z tych rozwiązań oraz tych, którzy uczestniczą we wdrażaniu rozwiązań optymalizacyjnych w sposób pośredni. Znacznie - w stosunku do wymagań unijnych - poszerzono zakres regulacji. Poza rozwiązaniami dotyczącymi podatków dochodowym obowiązkiem raportowania objęto również schematy dotyczące podatku VAT.

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Ramowy program szkolenia

1. Cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji

Cel i znaczenie regulacji

Zgodność z dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018

Podstawowe pojęcia i definicje

Moc wsteczna przepisów czy istnieje obowiązek raportowania wstecz?

2. Definicja schematu podatkowego

Pojęcie schematu podatkowego

Definicja uzgodnienia

Definicja korzyści podatkowej

Kryterium głównej korzyści

Ogólna cecha rozpoznawcza

Szczególna cecha rozpoznawcza

Inna szczególna cecha rozpoznawcza

Rodzaje schematów podatkowych

Schemat podatkowy standaryzowany

Schematy transgraniczne

Jak zdefiniować i zidentyfikować schemat podatkowy?

Zmiany w procesach

Czy może powstać schemat podatkowy w wyniku wykonania przepisów ustawy o rachunkowości?

Znaczenie klauzuli przeciw unikania opodatkowaniu.

Przykłady identyfikowania schematów podatkowych case studies

3. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych

Promotor

Korzystający

Wspomagający

Doradca inhouse

Numer schematu podatkowego a obowiązek raportowania

Czy korzystający może inaczej zidentyfikować schemat podatkowy niż promotor?

Obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach bez cech schematu podatkowego

Konsekwencje błędnej identyfikacji schematu podatkowego

Konsekwencje nie wysłania oraz opóźnienia w wysłaniu informacji o schematach podatkowych

4. Obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej przykłady

5. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania

6. Schemat teoretyczny

7. Nadanie numeru schematu podatkowego

8. Forma oraz termin raportowania o schematach podatkowych

Wyłączenia z obowiązku raportowania

Moment powstania obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych

Struktura logiczna oraz forma informacji

Treść przekazywanej informacji

Zbieg obowiązku raportowania o schemacie podatkowych przez więcej niż jeden podmiot

Oświadczenie o raportowaniu schematów podatkowych

Czy każdy zidentyfikowany schemat podatkowy podlega raportowaniu?

Skutki podatkowe przekazania informacji o schematach podatkowych wpływ na plan kontroli podatkowych

Tajemnica zawodowa a obowiązek raportowania o schematach podatkowych

9. Zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym

Zakres danych ujmowanych w informacji

Treść informacji o schemacie podatkowym

Kto podpisuje informacje o schematach podatkowych

Procedury tworzenia informacji o schematach podatkowych

10. Obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej

Podmioty zobowiązane

Zakres procedury

Forma procedury

Dane które powinna zawierać procedura

Obowiązek tworzenia procedury przez podmioty zatrudniające doradców inhouse

Ryzyka związane z tworzeniem procedury

Kto odpowiada za brak procedury wewnętrznej

11. Konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych

Ordynacja podatkowa

Sankcje karne

12. Objaśnienia Ministra Finansów

13. Sesja pytań i odpowiedzi online

