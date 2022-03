[Szkolenie on-line] Czas pracy kierowców samochodów do 3,5 tony - zmiany w 2022 roku

Mówiąc o czasie pracy kierowców, zwykle myślimy o kierowcach większych pojazdów. pracowników, którzy prowadzą mniejsze pojazdy. Pojazdy do 3,5 tony to między innymi pojazdy dostawcze, samochody osobowe, minibusy. Do tej grupy kierowców w zakresie czasu pracy mają zastosowanie przepisy ustawy o czasie pracy kierowców (choć z pewnymi wyłączeniami) oraz regulacje Kodeksu pracy. Tworzy to dość skomplikowaną sytuację, na którą nakłada się jeszcze specyfika pracy kierowców połączona ze znaczną nieprzewidywalnością czasu przejazdu i godzin pracy. W lutym 2022 roku zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców. Objęły one również kierowców mniejszych pojazdów.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia:

1. Przepisy regulujące czas pracy kierowców

Rozporządzenie 561 czy ustawa o czasie pracy kierowców?

Zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców - wyłączenia

Kodeks pracy stosowany w zakresie nieuregulowanym ustawą

Do których pracowników stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców - kto jest kierowcą w rozumieniu ustawy?

2. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy

Odrębna od kodeksowej definicja czasu pracy kierowców -

Okresy pozostawania kierowcy w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy - kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru?

Normy czasu pracy: dobowa, przeciętnie tygodniowa

Okresy rozliczeniowe czasu pracy

Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy

Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej

Indywidualne rozkłady czasu pracy kierowców (różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy) - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania

3. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy

Harmonogramy czasu pracy

Brak obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy przy niektórych rodzajach przewozów

Zasady tworzenia harmonogramów i najczęściej występujące błędy

4. Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy

Odpoczynek dobowy

Czy możliwe jest skrócenie odpoczynku dobowego kierowcy?

Odpoczynek tygodniowy

W jaki sposób odpoczynek musi być zapewniony?

Pojęcie tygodnia, w jakim zapewnia się odpoczynek

5. Wybrane systemy czasu pracy

Podstawowy system czasu pracy

Równoważny system czasu pracy i jego odmiany

Praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym

6. Praca w godzinach nadliczbowych

Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych

Limity godzin nadliczbowych kierowcy

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe

Nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi

Nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy

Nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy

7. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, praca w niedziele i święta - zasady rekompensaty

8. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy - zmiany od lutego 2022 roku (sposób prowadzenia ewidencji i okres jej przechowywania)

9. Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy

10. Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców

Wyodrębnienie w regulaminie pracy kierowców

Zapisy dotyczące pracy w niedziele i święta

System równoważny, indywidualny rozkład, wyłączenie stosowania harmonogramów - czy taki "zestaw" regulacji można zastosować i co może dawać pracodawcy?

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: czas pracy kierowców