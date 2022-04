[27.04.2022] Szkolenie on-line: Planowane zmiany w Polskim Ładzie w zakresie PIT oraz obowiązujące zasady rozliczeń pracowników i zleceniobiorców

"Polski Ład" wprowadził bardzo dużo zamieszania w zasadach rozliczeń podatku PIT. Ustawodawca starał się na bieżąco minimalizować negatywne tego skutki poprzez m.in. rozporządzenie z 7.01.2022 rok, a potem jego implementację do ustawy. Okazało się jednak, że to jest za mało i potrzebna jest gruntowana zmiana, która wprowadza zupełnie inne zasady rozliczeń pracowników i zleceniobiorców. Chodzi nie tylko o podatek PIT, ale również o składki do ZUS. Mimo że jest to dopiero projekt to wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy zaczną niebawem obowiązywać. Dlatego już teraz należy się do nich przygotować.

Proponujemy Państwu szkolenie, w którym szczegółowo omówimy nowe regulacje oraz wskażemy jak je połączyć z obecnie obowiązującymi przepisami. Omówimy również zasady rozliczania pracowników i zleceniobiorców, które zostały wprowadzone Polskim Ładem i które nadal nas obowiązują.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia:

Planowane zmiany w "Polskim Ładzie" w zakresie podatku PIT oraz składek do ZUS Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12% Zmiany zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (1/12 kwoty zmniejszającej) w tym wprowadzenie korzystniejszych zasad stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla wieloetatowców Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek Możliwość limitowanego pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne (pracownik, ryczałt) Likwidacja ulgi dla klasy średniej Likwidacja ulgi na zabytki Likwidacja ryczałtu od nieopodatkowanych dochodów Powrót możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców Zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka Zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka Możliwość rezygnacji z podwyższonych, pracowniczych kosztów uzyskania przychodu Uregulowanie kwestii oświadczeń składanych płatnikom przez pracowników Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych Zasiłki macierzyńskie

Ulga dla młodych

Ulga na powrót

Ulga dla rodzin 4+

Ulga dla pracujących seniorów Uchylenie obowiązku "podwójnego" wyliczania zaliczek za 2022 r. (mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.) Umożliwienie przekazywania 1% podatku organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy Dostosowanie zryczałtowanej stawki podatku Doprecyzowanie regulacji w związku ze zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych Zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych: Doprecyzowanie obowiązku zapłaty składek ZUS w przypadku powołania oraz w przypadku prokurenta

Zmiany w zakresie terminu składania korekt

Zmiana zasad opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna od osób niepełnosprawnych

Doprecyzowanie mechanizmu obniżenia składki zdrowotnej do "0"

Doprecyzowanie sposobu kalkulacji składki zdrowotnej Liczba miesięcy Uwzględnienie zwolnień Minimalna podstawa Rozliczenie roczne w JDG Zmiana miesiąca do przypisania różnicy w rozliczeniu rocznym Obniżenie podstawy wymiaru dla osób współpracujących z JDG

Objęcie składką zdrowotną wspólników spółek komandytowo-akcyjnych Zmiany w ustawie "Polski Ład" Wydłużenie terminów na przekazanie JPK_PIT i CIT do 2025 r.

Abolicja podatkowa Pozostałe zmiany Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2022 roku Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Składki na Fundusz Pracy i FGŚP Składka na FEP Współczynnik do ekwiwalentu w 2022 roku Skala podatkowa obowiązująca w 2022 roku Koszty uzyskania przychodu w 2022 roku Nowe ulgi dla pracowników Pobór zaliczki na podatek dochodowy

Umowy zlecenia - zasady rozliczeń Wynagrodzenia na liście płac po zmianach Miesięczne przychody do wysokości 5.700,99 zł Miesięczne przychody od kwoty 5.701 zł do 8.549 zł Miesięczne przychody od kwoty 8.549,01 zł do 11.141 zł Miesięczne przychody powyżej 11.141 zł Wynagrodzenie chorobowe Zawarcie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem Rozliczanie niskich wynagrodzeń po zmianach od 1 stycznia 2022 roku Złożony PIT-2 i ukończony 26 rok życia Złożony PIT-2 i nie ukończone 26 lat Brak PIT-2 i ukończone 26 lat Brak PIT-2 i nie ukończone 26 lat Wynagrodzenie niższe od kosztów uzyskania Wynagrodzenie za pracę i zasiłek Przychody zwolnione z opodatkowania Nielegalne zatrudnienie Ulga dla młodych i na powrót do kraju Wykonywanie władzy rodzicielskiej dla co najmniej czworga dzieci Podatnik po ukończeniu 60 i 65 roku życia Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Zmiany w ustawie PIT (implementacja rozporządzenia z 7.01.2022 r.)

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy