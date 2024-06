[26.06.2024] Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

Podatek od dochodów spółek (tzw. Estoński CIT) to idealna forma opodatkowania dla spółek, których udziałowcami są osoby fizyczne. Mimo, iż ciągle są wątpliwości co do niektórych zagadnień związanych z tym podatkiem, takich jak ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, Estoński CIT to zdecydowanie najbardziej optymalna forma opodatkowania podatkiem CIT. Proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie na którym przedstawimy zasady opodatkowania, korzyści oraz pułapki jakie czekają na podatników, a także postaramy się rozwiać wszystkie Państwa wątpliwości w tym zakresie. Jak zawsze będziecie Państwo mieli nieograniczoną czasowo możliwość zadawania pytań i uzyskania na nie odpowiedzi.

Program szkolenia:

Czym jest tzw. Estoński CIT i na czym polega - zagadnienia ogólne Kto może skorzystać z Estońskiego CIT

Forma prawna

Struktura własnościowa

Zatrudnienie

Struktura przychodów

Ograniczenia związane z powstaniem podmiotu

Ograniczenia w stosowaniu Estońskiego CIT

"Wejście" w Estoński CIT

Forma oraz termin zawiadomienia

Wejście w Estoński CIT w trakcie roku podatkowego

Skutki prawne

Strata podatkowa a Estoński CIT

Pozostałe zagadnienia

Zasady opodatkowania w ramach Estońskiego CIT

Przedmiot opodatkowania

Podstawa opodatkowania - znaczenie księgi rachunkowej

Forma dywidendy oraz wypłat z zysku

Korekta wstępna

Stawka podatkowa oraz efektywna stawka podatkowa

Moment powstania obowiązku podatkowego

Termin płatności podatku

Ukryte zyski

Definicja i katalog tzw. ukrytych zysków

Zasady rozliczania ukrytych zysków

Kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych

Pozostałe zagadnienia

Utrata prawa do stosowania Estońskiego CIT

Katalog sytuacji i przypadków

Konsekwencje

Procedury zabezpieczające

Obowiązki informacyjne podatnika

Deklaracje i informacje

Oświadczenia

Pozostałe obowiązki sprawozdawcze

Korzyści związane z wyborem Estońskiego CIT Ryzyka i konsekwencje stosowania Estońskiego CIT Pozostałe zagadnienia

Restrukturyzacja a Estoński CIT

Optymalizacja podatkowa oraz znaczenie klauzuli GAAR

Schematy podatkowe w Estońskim CIT

Podmioty powiązane a Estoński CIT (ceny transferowe)

Rozliczanie samochodu

Analiza na przykładach Komu Estoński CIT się opłaca? Zmiany w Estońskim CIT

Zakres zmian

Skutki i konsekwencje podatkowe

Sesja pytań i odpowiedzi on-line

