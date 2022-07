[20.07.2022] Szkolenie on-line: Polski Ład 2.0 - zmiany w podatku PIT od lipca 2022 roku

Rok 2022 przyniósł największą rewolucję podatkową od wielu lat. Większość zmian dotyczy osób fizycznych, czyli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. wywołały wiele problemów, rządzący w pośpiechu próbowali je naprawiać by w końcu zdać sobie sprawę, że tak źle napisanych regulacji poprawić się nie da i... trzeba napisać je na nowo. 1 lipca 2022 r. weszły więc w życie zmiany, które mają naprawić szkody, które przyniosła reforma Polskiego Ładu. Obniżono pierwszą stawkę podatku do 12%, zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, przywrócono preferencje samotnym rodzicom i uregulowano kilkanaście innych kwestii. Jednocześnie zachowane zostały najważniejsze zmiany wprowadzone 1 stycznia br.: podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego.

Wprowadzanie bardzo poważnych zmian w trakcie roku wywołuje szereg obaw podatników co do tego jakie zmiany będą ich dotyczyć i w jaki sposób wpłyną na ich zobowiązania podatkowe w 2022 r. Szkolenie, na które Państwa zapraszamy ma na celu zapoznać podatników i płatników z regulacjami obowiązującymi od 1 stycznia i od 1 lipca 2022 r., a także przygotować się do zmian, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia:

Regulacje, które weszły w życie od 1 lipca 2022 r. Obniżenie pierwszej stawki podatku z 17 do 12% Umożliwienie zmiany formy opodatkowania w 2022 r. przez przedsiębiorców Wprowadzenie możliwości odliczania składki zdrowotnej od dochodu/przychodu Likwidacja ulgi dla klasy średniej Uszczelnienie ulgi na zabytki Zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek Zmianę wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych Zmianę katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych Zmiany o charakterze porządkowym Umożliwienie zdefiniowanej grupie podatników przekazywania kwot w wysokości 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r. Zmiany w ustawie o ryczałcie: nowy termin składania zeznania PIT-28 odliczenie 50% składki zdrowotnej od przychodu Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r. Likwidacja abolicji podatkowej

Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 i nadal obowiązują Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł Podwyższenie do 120 000 zł progu podatkowego Zmiana podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i likwidacja możliwości odliczenia jej od podatku Podstawa do składek Zmiany w wspólnym rozliczaniu małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci Wspólne rozliczenie za niepełny rok Zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych Odsetki od świadczeń zwolnionych z podatku Odpłatne zbycie akcji nabytych lub objętych w pierwszej ofercie publicznej przez podatnika lub jego spadkodawcę Zmiany w uldze mieszkaniowej Zbycie zabytku Ulga na powrót - dla osób osiedlających się w Polsce Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych (ulga 4+) Zwolnienie z PIT dla seniorów Zmiany w uldze rehabilitacyjnej Preferencje dla osób inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne Zmiany w ulgach z tytułu działalności badawczo-rozwojowej Ulga dla podatników wspierających sport, kulturę, naukę, konserwację zabytków Ryczałt od przychodów zagranicznych osób wracających do Polski (ulga RL9) Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych Zmiany dotyczące poboru podatku u źródła Przeciwdziałanie "szarej strefie" w zatrudnianiu pracowników Zmiany o charakterze "uszczelniającym" Likwidacja preferencji związanej z wykupem samochodu z leasingu na potrzeby prywatne przedsiębiorcy Nowe zasady ustalania wartości początkowej dla prywatnych składników majątku wprowadzanych do działalności gospodarczej Zmiany w zakresie 70% podatku dla odpraw z tytułu umów zarządzania Zmiany w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych Likwidacja możliwości amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych Opodatkowanie najmu prywatnego wyłącznie ryczałtem Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych Nowe stawki ryczałtu 14% dla usług ze świadczenia usług opieki zdrowotnej 12% dla usług w zakresie IT Zmiany w zakresie karty podatkowej Stosowanie karty wyłącznie dla podatników którzy korzystali z tej formy na dzień 31 grudnia 2021 r. Brak możliwości powrotu do opodatkowania kartą dla podatników, którzy zrezygnowali z tej formy opodatkowania Ograniczenie stosowania karty dla zawodów medycznych, które uzyskały prawo do tej formy opodatkowania 1 stycznia 2021 r. Przesyłanie ksiąg i ewidencji w podatku PIT w formie elektronicznej

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy