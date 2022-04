[20.04.2022] Szkolenie on-line: Grupa VAT oraz inne zmiany w podatku VAT wprowadzone pakietem Polski Ład

Grupa VAT to zupełnie nowa instytucja w polskim systemie prawa podatkowego, chodź z powodzeniem funkcjonuje w innych krajach. Opiera się na założeniu, że podatnikiem VAT jest grupa kilku podmiotów powiązanych ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Dzięki temu transakcje realizowane pomiędzy członkami grupy nie podlegają opodatkowaniu VAT. W niektórych przypadkach może to być bardzo korzystne rozwiązanie. Nie można jednak zapominać, że przepisy wprowadzają szereg ograniczeń, co może być pułapką dla pomiotów tworzących grupę.

Dlatego zdecydowaliśmy się zaproponować Państwu kompleksowe szkolenie, w trakcie którego przedstawimy wady i zalety grupy VAT oraz zasady tworzenia i funkcjonowania w jej ramach.

Program szkolenia:

Grupa VAT Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie przewidziane w dyrektywie 2006/112/WE

Kto może wchodzić w skład grupy VAT - orzecznictwo TSUE a stanowisko KE

Podatkowa grupa kapitałowa a grupa VAT

Zasady opodatkowania VAT transgranicznych świadczeń między oddziałem a spółką matką w świetle orzecznictwa TSUE

Znaczenie orzecznictwa TSUE dla funkcjonowania grupy VAT w Polsce - analiza wyroku w sprawie Scandia America Corp.

Definicja grupy VAT na podstawie ustawy o VAT (powiązania finansowe, powiązania ekonomiczne, powiązania organizacyjne)

Czy osoba fizyczna może być członkiem grupy VAT?

Organ podatkowy właściwy dla grupy VAT

Zasady opodatkowania transakcji wewnątrz grupy

Zasady opodatkowania transakcji zewnętrznych

Rozliczanie podatku naliczonego VAT

Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik (zasady rozliczania proporcji)

Grupa VAT a tzw. biała lista

Zasady tworzenia grupy VAT

Rola przedstawiciela grupy VAT

Umowa o utworzeniu grupy VAT

Rejestracja grupy VAT

Zasady fakturowania przez członków grupy VAT

Zasady korygowania deklaracji przez grupę VAT

Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec grupy VAT

Pliki JPK w grupie VAT

Utrata statusu grupy VAT - konsekwencje podatkowe

Wady i zalety grupy VAT

Dla jakich podmiotów utworzenie grupy VAT może być korzystne? Wprowadzenie możliwości opodatkowania VAT dla instytucji finansowych Popularyzacja obrotu bezgotówkowego Obniżenie limitu płatności gotówkowych B2B

Limit dla transakcji gotówkowych C2B

Zasady zwrotu podatku naliczonego w terminie 15 dni

