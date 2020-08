[18.08.2020] Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Czesto używany w odniesieniu do schematów podatkowych skrót MDR oznacza opublikowany w 2015 roku raport, opracowany w ramach OECD ( Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) - Mandatory Disclosure Rules. Tę nazwę można tłumaczyć na polski jako "obowiązkowe zasady ujawniania informacji" i to tłumaczenie świetnie oddaje intencje unijnych ustawodawców, którzy w celu coraz intensywniejszego przeciwdziałania agresywnej optymalizacji podatkowej wprowadzili zalecane rozwiązania do jednej z unijnych dyrektyw. W polskim prawie przepisy dotyczące raportowania schematów pojawiły się 1.01.2019 r., i choć od rozpoczęcia ich obowiązywania minęło nieco czasu, w dalszym ciągu zrozumienie, kiedy mamy do czynienia ze schematem oraz rozstrzygnięcie, kiedy stajemy się podmiotem zobowiązanym do raportowania budzi poważne wątpliwości. Kwestia jest o tyle istotna, że podmiotów zobowiązanych jest bardzo wiele. Podmiotem zobowiązanym można zostać nawet nie uczestnicząc aktywnie w agresywnym planowaniu podatkowym. Dotyczy to między innymi osób i przedsiębiorców prowadzących rachunkowość podatkową na zlecenie innych podmiotów. Zapraszamy do udziału w e-kursie: Raportowanie schematów podatkowych (MDR), którego celem i zadaniem jest przedstawienie zasad generalnych dotyczących tego nowego obowiązku oraz wyjaśnienie ciągle pojawiających się wątpliwości i rozwiązanie ewentualnych problemów.

Szczegółowy program szkolenia:

Lekcja 1

Schemat podatkowy

Raport MDR oraz Dyrektywa Rady UE 2018/82

Co to jest schemat podatkowy

Rodzaje schematów podatkowych

Lekcja 2

Cechy schematu podatkowego

Kryterium głównej korzyści

Ogólne cechy rozpoznawcze

Szczególne cechy rozpoznawcze

Lekcja 3

Raportowanie schematu podatkowego przez promotora

Obowiązek raportowania przez promotora a kryterium kwalifikowanego korzystającego

Definicja promotora

Raportowanie schematu

Raportowanie schematu a tajemnica zawodowa promotora

Lekcja 4

Raportowanie schematu podatkowego przez korzystającego

Definicja korzystającego

Obowiązek raportowania schematu podatkowego przez korzystającego

Lekcja 5

Raportowanie schematu podatkowego przez wspomagającego

Definicja wspomagającego

Raportowanie schematu podatkowe przez wspomagającego

Lekcja 6

Budowa i rejestrowanie schematu podatkowego

Budowa i treść informacji o schemacie podatkowym

Rejestrowanie schematu podatkowego

Rodzaje informacji MDR

Lekcja 7

Procedura wewnętrzna i sankcje

Procedura wewnętrzna

Sankcje karnoskarbowe

