[07.12.2022] Szkolenie on-line: Zmiany w podatku VAT 2022 - 2023

Szkolenie ujmuje kompleksowo wszystkie ważne zmiany wprowadzone w podatku VAT w roku 2022, a także planowane do wprowadzenia w roku 2022 oraz w roku 2023. Omówione zostaną, na praktycznych przykładach, zasady refaktury mediów po przedłużeniu do końca 2022 roku obowiązywania obniżonych stawek podatkowych w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej. Przeanalizujemy zmiany wprowadzone Polskim Ładem oraz zmiany, które zostaną wdrożone w ramach pakietu SLIM VAT 3. Postaramy się rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości dotyczące e-faktur, m.in. wystawiając w trakcie szkolenia na platformie KSef przykładowe e-faktury. Ponadto zastanowimy się, czy nowa instytucja grypy VAT będzie korzystna z punktu widzenia podatnika oraz czy warto myśleć o jej utworzeniem. Omówione zostanę również zasady wystawiania i korygowania faktur oraz pozostałe zmiany wprowadzone lub planowane do wprowadzenia w roku 2022 i 2023 na gruncie podatku VAT.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia:

I. Stawka podatku VAT przy refakturze mediów po wprowadzeniu tarczy antyinflacyjnej

Założenia tarczy antyinflacyjnej Czasowe obniżenie stawek podatkowych w podatku VAT: paliwa

gaz

energia elektryczna

energia cieplna

pozostałe świadczenia Istota refaktury Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury Wątpliwości i ryzyka związane z refakturą mediów z obniżoną w ramach tarczy antyinflacyjnej stawką VAT Czy podatnicy podatku VAT mogą stosować przy refakturze mediów obniżoną w ramach tarczy inflacyjnej stawką VAT? Refaktura mediów - analiza na przykładach

II. e-Faktura (KSef)

Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych (e-faktury): wystawianie faktur w sposób dobrowolny

zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych

możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy

wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych Krajowy System e-Faktur: zasady działania KSeF

dostęp do faktur w systemie KSeF

termin archiwizacji faktur w systemie KSeF Preferencje podatkowe dal podatnika związane ze stosowaniem systemu KSeF Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych: data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej

korekta faktury ustrukturyzowanej

rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę - ułatwienia

zakres faktur objętych KSeF

dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych Rodzaje faktur wystawianych w KSeF Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana Dokumenty korygujące w systemie KSeF Wady i zalety systemu KSeF

III. SLIM VAT 3

Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika Stawka sanacyjna VAT Kursy walut Mały podatnik - zmiana progu Wiążąca Informacja Stawkowa oraz Wiążąca Informacja Akcyzowa - doprecyzowanie przepisów Transakcje wewnątrzwspólnotowe Pozostałe zmiany

IV. Grupa VAT

Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie Kto może wchodzić w skład Grupy VAT? Definicja pojęcia oraz zasady tworzenia Grupy VAT powiązania finansowe

powiązania ekonomiczne

powiązania organizacyjne Zasady opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy VAT Zasady opodatkowania transakcji zewnętrznych Rozliczanie podatku naliczonego VAT Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik (zasady rozliczania proporcji) Grupa VAT a tzw. "Biała Lista" Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec Grupy VAT Pliki JPK w Grupie VAT Wady i zalety Grupy VAT

V. Pozostałe zmiany w podatku VAT

Możliwość rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych Wpływ zmiany limitu płatności bezgotówkowych na rozliczenia w podatku VAT Zmiany w TAX FREE Pozostałe zmiany

VI. Zasady wystawiania oraz korygowania faktur

Elementy obligatoryjne faktur Terminy oraz zasady wystawiania faktur Zasady dokonywania korekt w tym metody dokumentowania, z uwzględnieniem SLIM VAT oraz SLIM VAT 2 Wpływ SLIM VAT 3 na wystawianie o korygowanie faktur Co się zmieni po wprowadzeniu obligatoryjnego stosowania systemu KSeF (e-faktury)?

VII. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy