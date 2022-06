[06.07.2022] Szkolenie on-line: Zmiany w Polskim Ładzie w zakresie podatku PIT od lipca 2022

"Polski Ład" wprowadził bardzo dużo zamieszania w zasadach rozliczeń podatku PIT. Ustawodawca starał się na bieżąco minimalizować negatywne tego skutki poprzez m.in. rozporządzenie z 7.01.2022 rok, a potem jego implementację do ustawy. Okazało się jednak, że to jest za mało i potrzebna jest gruntowana zmiana , która wprowadza zupełnie inne zasady rozliczeń pracowników i zleceniobiorców. Chodzi nie tylko o podatek PIT ale również o składki do ZUS. Nowe przepisy w większości zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Dlatego już teraz należy się do nich przygotować. Proponujemy Państwu szkolenie w którym szczegółowo omówimy nowe regulacje oraz wskażemy jak je połączyć z obecnie obowiązującymi zasadami.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia:

Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12% Uchylenie obowiązku "podwójnego" wyliczania zaliczek za 2022 r (mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.) Likwidacja ulgi dla klasy średniej Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek Ograniczenie odpowiedzialności płatnika Zmiany zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (1/12 kwoty zmniejszającej) w tym wprowadzenie korzystniejszych zasad stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla wieloetatowców oraz rozszerzenie zakresu stosowania kwoty wolnej m.in. na umowy zlecenia Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku Modyfikacja ulgi na zabytki Powrót możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców (podwyższenie kwoty wolnej do podatku) Zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka Zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka Możliwość rezygnacji z podwyższonych, pracowniczych kosztów uzyskania przychodu Uregulowanie kwestii oświadczeń składanych płatnikom przez pracowników. Jednolity wzór PIT-2 Ujednolicenie terminów rocznego rozliczania podatki PIT (zeznania podatkowe) Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych

Zasiłki macierzyńskie

Ulga dla młodych

Ulga na powrót

Ulga dla rodzin 4+

Ulga dla pracujących seniorów

Zmiana zasad przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego Dostosowanie zryczałtowanej stawki podatku Doprecyzowanie regulacji w związku ze zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych Brak składki zdrowotnej od powołań do obowiązków społecznych i obywatelskich (6000 zł) Zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych: Doprecyzowanie obowiązku zapłaty składek ZUS w przypadku powołania oraz w przypadku prokurenta

Zmiany w zakresie terminu składania korekt

Zmiana zasad opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna od osób niepełnosprawnych

Doprecyzowanie mechanizmu obniżenia składki zdrowotnej do "0"

Doprecyzowanie sposobu kalkulacji składki zdrowotnej Liczba miesięcy Uwzględnienie zwolnień Minimalna podstawa Rozliczenie roczne w JDG Zmiana miesiąca do przypisania różnicy w rozliczeniu rocznym Obniżenie podstawy wymiaru dla osób współpracujących z JDG

Objęcie składką zdrowotną wspólników spółek komandytowo-akcyjnych Zmiany w ustawie "Polski Ład" Wydłużenie terminów na przekazanie JPK_PIT i CIT do 2025 r.

Abolicja podatkowa Pozostałe zmiany

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy