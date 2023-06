[04.07.2023] Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

Zbliża się moment zakończenia okresu zawieszenia obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR). Oznacza to, że podatnicy będą mieli tylko 30 dni na zaraportowanie schematów podatkowych za cały okres pandemii tj. od 2020 roku. To ostatni moment na sprawdzenie zdarzeń i procesów w firmie pod tym kątem. Należy pamiętać, że brak terminowego raportowania schematu podatkowego, skutkuje sankcją karno-skarbową dla osób odpowiedzialnych, a w przypadku promotorów, brak procedury raportowania 2 mln albo 10 mln karą pieniężną. Dlatego już teraz proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie w tym zakresie. Dowiecie się na nim czy w Państwa firmie powstał obowiązek raportowania schematu podatkowego, czy też takiego obowiązku nie ma. Czy jest obowiązek sporządzenia procedury raportowania schematów podatkowych, czy też procedury takiej Państwo nie potrzebujecie. Omówione zostaną m.in. zasady identyfikacji i raportowania schematów podatkowych oraz wskażemy na co zwrócić szczególną uwagę, aby zagwarantować sobie i swojej firmie bezpieczeństwo w tym zakresie. Zaprezentujemy i omówimy także praktyczne przykłady zdarzeń będących schematami podatkowymi, które mogą mieć miejsce również w Państwa firmie.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

UWAGA! Każdy uczestnik w ramach ceny szkolenia otrzyma w wersji edytowalnej "Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych".

Program szkolenia:

1. Cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji

Cel i znaczenie regulacji

Zgodność z dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018

Podstawowe pojęcia i definicje

Raportowanie retrospektywne

2. Definicja schematu podatkowego

Pojęcie schematu podatkowego

Definicja uzgodnienia

Definicja korzyści podatkowej

Kryterium głównej korzyści

Ogólna cecha rozpoznawcza

Szczególna cecha rozpoznawcza

Inna szczególna cecha rozpoznawcza

Rodzaje schematów podatkowych

Schemat podatkowy standaryzowany

Schematy transgraniczne

Jak zdefiniować i zidentyfikować schemat podatkowy?

Zmiany w procesach

Czy może powstać schemat podatkowy w wyniku wykonania przepisów ustawy o rachunkowości?

Znaczenie klauzuli przeciw unikania opodatkowaniu

3. Przykłady schematów podatkowych (czynności stanowiące schemat podatkowy)

4. Czynności nie podlegające raportowaniu (nie stanowiące schematu podatkowego)

Wykaz czynności

Zasady identyfikacji

Przykłady czynności nie podlegających raportowaniu

5. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych

Promotor

Korzystający

Wspomagający

Doradca in-house

6. Obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej - przykłady

7. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania

8. Nadanie numeru schematu podatkowego

9. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania

Wyłączenia z obowiązku raportowania

Moment powstania obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych

Struktura logiczna oraz forma informacji

Treść przekazywanej informacji

Zbieg obowiązku raportowania o schemacie podatkowych przez więcej niż jeden podmiot

Oświadczenie o raportowaniu schematów podatkowych

Czy każdy zidentyfikowany schemat podatkowy podlega raportowaniu?

Skutki podatkowe przekazania informacji o schematach podatkowych - wpływ na plan kontroli podatkowych

Tajemnica zawodowa a obowiązek raportowania o schematach podatkowych

10. Zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym

Zakres danych ujmowanych w informacji

Treść informacji o schemacie podatkowym

Kto podpisuje informacje o schematach podatkowych

11. Formularze raportowania - analiza

MDR 1

MDR 2

MDR 3

MDR 4

12. Pozostałe zagadnienia związane z raportowaniem

Numer schematu podatkowego a obowiązek raportowania

Czy korzystający może inaczej zidentyfikować schemat podatkowy niż promotor?

Obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach bez cech schematu podatkowego

Konsekwencje błędnej identyfikacji schematu podatkowego

Konsekwencje nie wysłania oraz opóźnienia w wysłaniu informacji o schematach podatkowych

13. Zawieszenie raportowania ze względu na COVID-19

14. Obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej

Podmioty zobowiązane

Zakres procedury

Forma procedury

Dane które powinna zawierać procedura

Obowiązek tworzenia procedury przez podmioty zatrudniające doradców in-house

Ryzyka związane z tworzeniem procedury

Kto odpowiada za brak procedury wewnętrznej

15. Konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych

Ordynacja podatkowa

Sankcje karne

16. Objaśnienia Ministra Finansów

17. Zmiany przepisów w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)

18. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy